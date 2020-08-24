Спасательная операция затруднена в связи со сложным рельефом местности, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями. Спасатели применяют альпинистское снаряжение.

Из Толебийского района Туркестанской области 23 августа 2020 года в Службу спасения «112» поступило очередное сообщение о том, что группа отдыхающих туристов на территории Сайрам-Угамского национального природного парка в 30 км от села Каскасу отправились в горы и пропали, возможно кто-то из них сорвался с ущелья Сайрам-су.

Об этом сообщил один из членов группы туристов, которая спускалась с гор. Происшествие произошло на территории Сайрам-Угамского Национального парка в горном ущелье Сайрам-Су на леднике «Сайрамский», на высоте 4236 м над уровнем моря, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

По предварительным данным группа из 5 человек поднялась в горы 23 августа в 18.05 минут. Затем они обратились за помощью к встречной группе, спускавшейся с гор, попросили у них веревку спасательную. По их словам мужчина 1978 г.р. и женщина 1981 г,р, сорвались и упали в ущелье.

По указанному адресу группа спасателей в составе 5 человек под руководством руководителя Рахымжана Бекенбаева выехали вечером 23 августа 2020 года. Спасатели на машине добрались до летнего кемпинга, дальше из-за невозможности проезда на транспорте, выдвинулись пешим ходом.

По состоянию на 14-00 спасательная группа на высоте 3500 м над уровнем моря обнаружили пострадавшего мужчину 1978 г.р (со сломанным ребром, обморожением, затрудненным дыханием, в тяжелом состоянии). Для извлечения тела женщины 1981 г.р. в 15.00 спасатели выдвинулись выше еще на 300 м, так как тело женщины было обнаружено на высоте 3800 м над уровнем моря. Спасательная операция затруднена в связи со сложным рельефом местности, с отвесными скалами, ледниковыми отложениями. Спасатели применяют альпинистское снаряжение.

Важно: Прежде чем отправляться в горы необходимо ознакомиться с правилами безопасности. Если вы заблудились, нельзя ни в коем случае сходить с тропы, так вы окончательно собьетесь с пути и уйдете еще дальше. Необходимо вызвать спасателей. Если намеченный маршрут оказался сложнее и протяженнее, вернитесь назад. Не переоценивайте свои силы – не пытайтесь за день пройти однодневный спортивный маршрут. Исключите ночное хождение в горах без троп. Сокращая маршрут, можно получить травму или потеряться. Спасатели не будут знать, где вас искать.

Напоминаем, что с начала года шымкентские спасатели совершили 4 выхода в горы на проведение поисково-спасательных работ. В результате было спасено 4 человека, из них 2 детей, 1 погибший.

Департамент по ЧС г.Шымкент предупреждает любителей гор! Прежде чем идти в горы необходимо обязательно зарегистрировать свой маршрут. О намеченном маршруте необходимо предупреждать спасателей, родственников и оставлять данные с маршрутом и номерами контактных телефонов попутчиков. Спасатели должны полностью получить информацию, о том, куда вы собирались пойти. Были случаи, когда говорили «пошел в горы» или «поднялся на гору», горных маршрутов и вершин очень много, поэтому конкретные данные всегда облегчат поисково-спасательные работы. Не изменяйте намеченный маршрут.