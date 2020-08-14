С 17 августа в Казахстане возобновляют полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию.

Правила для выезда диктуют другие страны, но для въезжающих гостей у правительства Казахстана свои требования, рассказала Айжан Есмагамбетова, главный санврач страны, на брифинге сегодня.

По словам Есмагамбетовой, Казахстан разработал три критерия.

Первый — это если эпидситуация лучше, чем у нас. У нас есть национальный центр общественного здравоохранения, который ежедневно мониторит эпидситуацию в Казахстане и в странах, с которыми у нас есть прямое международное сообщение. Если в данных странах эпидситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией мониторируется не только по одному показателю заболеваемости, а там масса других показателей, которые характеризуют ситуацию в данной стране, то тогда пассажиры, прилетевшие из этих стран, заезжают к нам без каких-либо ограничений.

Второе — если эпидемиологическая ситуация характеризуется на уровне с нашей страной, то есть соответствует по показателям уровню заболеваемости или другим показателям, характеризующим эпидситуацию в нашей стране, то для въезжающих является обязательным наличие ПЦР-справки об отрицательном анализе. Справка должна быть давностью не более 5 дней. Если же данной справки нет, то вносятся данные этого пассажира в мобильное приложение, он подписывает расписку о том, что он в течение двух суток обязуется пройти ПЦР-тестирование внутри страны или же сам находится под домашним карантином в течение 14 дней.

Третья группа — это страны, где эпидемиологическая ситуация характеризуется хуже, чем у нас. Тогда авиасообщение с указанными странами находится под запретом. Все зависит от того, из какой страны приезжает пассажир, независимо от того, граждане Казахстана ли это или иностранцы.

Анастасия Новикова