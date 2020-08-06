Плановую вакцинацию никто не отменял и она будет проводиться

По словам главного врача города, останавливать вакцинацию в этом году не планируют, ее будут проводить также как и в прошлом году, правда, теперь, чаще всего, прививать шымкентцев будут не в поликлиниках, а на дому. Это убережет медучреждения города от большого скопления желающих получить прививку.

«Будет проводиться вакцинация, будут вызывать, приезжать на дом. Вообще мы переходим на режим обслуживания на дому. Скорее всего так и будет. Если есть сезонность гриппа — октябрь ноябрь, почему есть переживания, потому что данный вирус может совпасть с сезонностью гриппа и иметь вариант осложнений. Но я думаю что мы выйдем успешно. Плановую вакцинацию никто не отменял и она будет проводиться», — рассказал Тимирхан Варзилов, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

Анастасия Новикова