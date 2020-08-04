3 августа специальным бортом МЧС России российские врачи отправились домой

Группа российских специалистов, прибывших 6 июля в Казахстан по линии Минздрава России и Роспотребнадзора в развитие договоренностей между Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным и Премьер-Министром Республики Казахстан А.У.Маминым, успешно завершила свою миссию по оказанию практической и консультативной помощи республиканским и региональным медицинским организациям в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

3 августа с.г. специальным бортом МЧС России российские врачи отправились домой, получив от принимающей стороны теплые слова благодарности за своевременно оказанное содействие братскому Казахстану на пике вспышки пандемии и вклад в стабилизацию эпидемиологической ситуации в республике.

В свою очередь, выражаем искреннюю признательность руководству Минздрава РК и региональных управлений здравоохранения за по-домашнему теплый прием и внимательное отношение к российским специалистам. Не сомневаемся, что полученный опыт совместной работы послужит делу дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества между профильными ведомствами двух стран, межгосударственного взаимодействия и дружбы народов России и Казахстана, — говорится в официальном сообщении Посольства России в Казахстане.