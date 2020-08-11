Зарегистрированы 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 3 по 9 августа
город Нур-Султан — 33
город Алматы — 31
город Шымкент — 8
Акмолинская область — 9
Актюбинская область — 3
Алматинская область — 8
Атырауская область — 6
Восточно-Казахстанская область — 28
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 23
Карагандинская область — 55
Мангистауская область — 1
Павлодарская область — 3
Северо-Казахстанская область — 1
Туркестанская область — 1
Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 1269 случаев с летальным исходом