Новый учебный год в 2020 году начнется онлайн. И даже торжественное первое сентября, долгожданное событие, особенно для первоклассников, проведут в дистанционном формате.

Карантин диктует свои правила. По словам педагогов, такого рвения к школе, как в этом году, у учеников, они еще не видели. Учителя уверяют, школьники ежедневно спрашивают, когда же начнутся занятия, и они смогут вновь сесть за парты, увидеть своих педагогов и одноклассников. Но тем не менее, школьники понимают всю опасность массового скопления людей поэтому морально готовятся к тому, что как минимум первая четверть в этом году пройдет в онлайн-формате.

«Мы ходим на онлайн курсы, у нас идет хорошая подготовка к новому учебному году. Нам не было нелегко в четвертой четверти прошлого учебного года, потому что был непривычный формат, но я надеюсь. что дети в этом году и мы будем более подготовлены. Мы сами соскучились по ученикам, дети тоже скучают, конечно, они хотят в школу, но это вынужденная мера, они понимают. Я их встречаю иногда на улице, я недалеко от школы живу, и они постоянно говорят о том, как соскучились по сверстникам, по нам — учителям, это очень приятно», — говорит Сауле Таниберденова, учитель английского языка в ОСШ №19.

Анастасия Новикова