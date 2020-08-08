Мужчину пришлось снимать с третьего этажа многоэтажки.

8 августа 2020 в 00.09 в службу спасения «112» ДЧС города Шымкента поступило сообщение о том, что в микрорайоне Нижний Отырар в одном из многоквартирных домов, мужчина 1985 года рождения порезал себе вену, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

При этом было непонятно коим образом он застрял между помещением сушилки для белья и наружным блоком кондиционера, расположенным на уровне 3 этажа.

Подразделения ДЧС города Шымкент в составе 4 единиц техники и 17 человек личного состава выехали на вызов. А также были задействованы сотрудники Центра медицины катастроф и Департамента полиции. По прибытию к месту вызова, оценив обстановку и учитывая, что мужчина мог сорваться в любую минуту, была оперативно установлено пожарная лестница по которой мужчина был спущен в безопасное место и передан сотрудникам скорой помощи.

Благодаря профессиональным действиям сотрудников ЧС и вовремя установленного лестницы жизнь мужчины была спасена.

По каким причинам мужчина оказался в таком положении, разбираются сотрудники полиции.