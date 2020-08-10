Методы проведения Национальной переписи населения остаются без изменений

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года №419 «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2020 году» провести национальную перепись населения Республики Казахстан планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.

В связи со сложившейся ситуацией по распространению коронавирусной инфекции и вводимых ограничительных карантинных мер в стране, принято решение о переносе Национальной переписи населения на октябрь 2021 года.

Методы проведения Национальной переписи населения остаются без изменений, то есть с 1 по 15 октября проводится интернет-опрос на специализированном сайте sanaq.gov.kz, параллельно с 1 по 30 октября будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами, с регистрацией ответов в планшетах.