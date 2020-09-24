Мультивоспалительный синдром — это заболевание на слуху у многих казахстанцев. Его часто путают с болезнью Кавасаки, но врачи каждый раз говорят — это другое заболевание.

Шымкентских детей поражает мультивоспалительный синдром! Он похож на синдром Кавасаки. Если заболевание, названное в честь японского ученого, может появиться после любого перенесенного вируса, то мультивоспалительный синдром это прямое следствие COVID-19.

«У большинства детей коронавирусная инфекция протекала бессимптомно. В начале весны и апреле, мае месяце стали регистрироваться в странах Европы, Америки, в Италии дети с заболеванием сходным по своим клиническим симптомам с болезнью Кавасаки. Имея настороженность мы стали выявлять таких детей», — говорит Инна Глазебная, руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения г. Шымкента.

Мультивоспалительный синдром в Шымкенте выявили у троих детей — семи и двух лет. За детьми постарше наблюдали врачи первой городской клинической больницы. На лечение ушло больше двух недель, семилетних пациентов выписали. В больнице сейчас остается двухлетний ребенок. У всех троих малышей были выявлены антитела к коронавирусной инфекции. Это значит, что дети были заражены COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно.

«Самые первый пациенты — подряд двое детей обоим по 7 лет, поступили с обычными клиническими проявлениями кавасакиподобного синдрома. Проведено лечение согласно протоколу и выписаны с улучшением домой под наблюдением участковых врачей. В данное время находится ребенок, состояние в динамике с улучшением, получает лечение планируется на выписку ребенок», — рассказала Асел Жантасова, заведующая отделением кардио-ревматологии ГДКБ г.Шымкента.

Отличается мультивоспалительный синдром от болезни Кавасаки тем, что им могут заболеть как груднички так и подростки до 18-ти лет. Тогда как Кавасаки поражает организм малышей от двух до трех лет. Это приводит к болям в животе и проблемам с сердцем, воспалительное состояние может быть связано с перенесенным коронавирусом.

«Мультивоспалительный синдром похож своей клиникой на болезнь Кавасаки, поэтому его часто называют кавасакиподобный синдром. Мультивоспалительный синдром может осложниться болезнями кровеносной системы, сердечно сосудистой системы — это могут быть развитие аневризма, которые могут привести в различным заболеваниям сердца, таким как инфарктоподобные состояния у детей, которые могут иметь летальный исход№, — уверяет Асел Жантасова, заведующая отделением кардио-ревматологии ГДКБ г.Шымкента.

В шымкентской больнице создана мультидисциплинарная группа: в нее вошли инфекционист, пульмонолог, ревматолог, реаниматолог и кардиолог. Мультивоспалительный синдром заболеванием не заразное, но крайне опасное для детского организма. Врачи говорят, если у ребенка несколько дней держится высокая температура, появились высыпания на теле, отекли и начали шелушиться кисти рук, был контакт с заболевшими коронавирусной инфекцией людьми, нужно срочно обратиться к врачу. Главное — не затягивать, тогда и шанс на выздоровление без осложнений будет выше.

Анастасия Новикова