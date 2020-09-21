У шымкентских детей выявлено тяжелое осложнение после заражения коронавирусной инфекцией – синдром Кавасаки.

Сегодня об этом заявили на брифинге по эпидситуации в городе. Синдром Кавасаки выявлен у детей во многих странах. Причем, они либо болели легкой формой КВИ, либо вообще перенесли заболевание бессимптомно. Ранее случаи синдрома регистрировали в других регионах страны. Теперь и в Шымкенте. Отметим, синдром Кавасаки – это острое лихорадочное заболевание поражающее детей. Характеризуется поражением коронарных и других сосудов с возможным образованием аневризм, тромбозов и разрывов сосудистой стенки.

Забир Есенгараева, руководитель отдела департамента по контролю безопасности и качества услуг,товаров:»Не много зафиксировано случаев синдрома Кавасаки. Точную цифру озвучим после обследования».

В ходе брифинга специалисты напомнили, что сейчас в городских поликлиниках проводится работа по вакцинации против гриппа. Для этих целей закуплено 129 тысяч доз российского препарата ГРИППОЛ. До конца года планируется охватить 12 процентов населения города. С начала вакцинации уже получили прививки 23 тысячи человек.

Шынар Оразова