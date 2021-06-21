Две недели для родителей девятилетнего мальчика стали невыносимым испытанием.

Их сын попал в шымкентскую больницу с Кавасаки-подобным синдромом. У мальчика были поражены легкие, печень, почки, центральная нервная система.

«Ребенка госпитализировали, поставили диагноз мультисистемный воспалительный синдром, он получал необходимое лечение и с улучшением состояния выписан домой. Сейчас наблюдается участковым врачом», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

Мультивоспалительный синдром — довольно редкое заболевание, его диагностируют как у младенцев, так и у подростков, переболевших вирусной инфекцией, в том числе и COVID-19. Лечить таких пациентов с таким диагнозом невероятно сложно.

«На мультивоспалительный синдром у нас есть команда в ГДБ, куда входят кардиологи, реаниматологи, два врача инфекциониста, они получили сертификат. Если поступает ребенок, то мы собираемся, создаем консилиум и решаем вопросы. Смотря, где локализация, если связана с пневмонией, то антибиотики. Лечение непосредственно идет по месту локализации воспалительного процесса», — говорит Ергали Калыбаев, заведующий отделением пульмонологии детской больницы Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте было зарегистрировано 4 случая Кавасаки подобного синдрома. Детей удалось поставить на ноги, все они проходят курс реабилитации.

Врачи призывают родителей бить тревогу, если у ребенка несколько дней держится высокая температура, появились высыпания на теле, отекли и стали шелушиться кисти рук. Главное, не затягивать с лечением, тогда шанс на выздоровление без осложнений у маленького пациента будет выше.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:

Возраст до 19 лет;

лихорадка более трёх дней;

сыпь, конъюнктивит без отделения гноя, либо другие проявления воспаления слизистых оболочек;

гипотония или шок;

признаки миокардита, перикардита, вальвулита или поражения коронарных артерий;

острые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом (диарея, рвота или боль в животе).