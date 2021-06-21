Not to be used for advertising or in a defamatory context Kawasaki disease. Inflamed wrist and hand of a 6-year-old girl with Kawasaki disease. This is a rare condition, usually affecting young children, in which blood vessels become inflamed leading to fever and generalised oedema. Little is known about the condition, but complications include heart disease and aneurysm (weakened arteries). Aspirin has shown some efficacy as treatment.

Две недели для родителей девятилетнего мальчика стали невыносимым испытанием.

Их сын попал в шымкентскую больницу с Кавасаки-подобным синдромом. У мальчика были поражены легкие, печень, почки, центральная нервная система.

«Ребенка госпитализировали, поставили диагноз мультисистемный воспалительный синдром, он получал необходимое лечение и с улучшением состояния выписан домой. Сейчас наблюдается участковым врачом», — рассказал Бакытжан Позилов, руководитель управления здравоохранения Шымкента.

Мультивоспалительный синдром — довольно редкое заболевание, его диагностируют как у младенцев, так и у подростков, переболевших вирусной инфекцией, в том числе и COVID-19. Лечить таких пациентов с таким диагнозом невероятно сложно.

«На мультивоспалительный синдром у нас есть команда в ГДБ, куда входят кардиологи, реаниматологи, два врача инфекциониста, они получили сертификат. Если поступает ребенок, то мы собираемся, создаем консилиум и решаем вопросы. Смотря, где локализация, если связана с пневмонией, то антибиотики. Лечение непосредственно идет по месту локализации воспалительного процесса», — говорит Ергали Калыбаев, заведующий отделением пульмонологии детской больницы Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте было зарегистрировано 4 случая Кавасаки подобного синдрома. Детей удалось поставить на ноги, все они проходят курс реабилитации.

Врачи призывают родителей бить тревогу, если у ребенка несколько дней держится высокая температура, появились высыпания на теле, отекли и стали шелушиться кисти рук. Главное, не затягивать с лечением, тогда шанс на выздоровление без осложнений у маленького пациента будет выше.

Симптомы мультисистемного воспалительного синдрома:

Возраст до 19 лет;
лихорадка более трёх дней;
сыпь, конъюнктивит без отделения гноя, либо другие проявления воспаления слизистых оболочек;
гипотония или шок;
признаки миокардита, перикардита, вальвулита или поражения коронарных артерий;
острые симптомы, связанные с желудочно-кишечным трактом (диарея, рвота или боль в животе).

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