Управление здравоохранения г.Шымкент сообщает, что на сегодняшний день детей с болезнью Кавасаки в г.Шымкент не зарегистрировано.

На 22 сентября в Шымкенте зарегистрировано 3 случая мультисистемно-воспалительного синдрома (далее — МВС) у детей в возрасте 2-х, 6-ти и 7 лет, патогенетически связанного с перенесенной коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба здравоохранения г. Шымкента.

Двое детей в удовлетворительном состоянии выписаны домой под амбулаторное наблюдение, один ребенок получает лечение в стационаре, состояние стабильное, средней степени тяжести.

В Шымкенте создана мультидисциплинарная команда, в состав которой входят узкие специалисты — гематолог, кардиолог, ревматолог, пульмонолог, невролог, реаниматолог. Определен куратор по г.Шымкент. Эта команда занимается лечебно-диагностическим процессом детей с подозрением на МВС и при выставления этого диагноза.

Эти дети так же находятся под контролем группы экспертов Республиканского уровня (НЦПиДХ г.Алматы).