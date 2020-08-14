Спасатели города и совместно с пилотами АО «Казавиаспас» отрабатывали технику вертикального спуска и подъема спасателей с вертолета.

Проверить снаряжение, исправность тросов и карабинов, и, главное, — скоординировать план спасения! Спасатели к вылету готовы — в их распоряжении вертолет МИ-8! По легенде учений, на пульт 112 поступило сообщение: на Бадамском водохранилище рыбаку в лодке стало плохо, мужчине требуется экстренная помощь. За быстрым спуском с вертолёта к пострадавшему…. — а спасателям понадобилось меньше минуты…. — следует первая неудача. Сильный ветер переворачивает лодку, горе-рыбак уходит под воду. Это в планы спасателей не входило! К тому же пострадавший оказался мужчиной плотного телосложения, поднять его оказалось не просто.

Зрителями эффектного зрелища стали журналисты. А режиссером захватывающего экшена сотрудники шымкентского департамента по Чрезвычайным ситуациям, проводившие учения.

Со своей задачей на «отлично»сегодня справился Садырбек Ашиев. Он работает спасателем 16 лет. Тяжелая профессия Садырбеку нравится, риск не пугает. Напротив, добавляет адреналина.

«Мы же спасатели, а наша работа спасать людей. Поэтому не страшно, а скорее ответственно. Надо знать специфику нашей работы, тактику действий и быть физически подготовленным для того, чтобы, например, вытянуть человека из воды», — рассказал Сабырбек.

С небес на землю! В степи потерялся мужчина. Туда, где приблизительно заблудился человек, вновь вылетает крылатая машина.

Первыми в сцепке с «вертушки» спустили спасателей, затем за ними кинолога с собакой. Пес-спасатель поможет отыскать заблудившегося в степи человека. Отработка вертикальных подъемов и спусков с применением спецустройств поможет отточить навыки, чтобы в критической ситуации, действовать оперативно и слаженно.

С начала года шымкентские спасатели выезжали на поиски людей 5 раз, один человек погиб, семерых удалось спасти.

Анастасия Новикова