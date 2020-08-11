Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев побывал на строительных площадках города Туркестан и встретился с рабочими.

Ознакомившись с ходом строительства объектов, глава региона дал ряд конкретных поручений представителям подрядных организаций. Также Умирзак Естаевич напомнил об утвержденном графике и поручил при необходимости увеличить численность рабочих на стройплощадках. В первую очередь, в центре внимания — качество возводимых объектов.

«На сегодня очень важно и актуально — качество строительных работ и архитектура города Туркестан. Поэтому этот вопрос требует жесткого контроля. Мы не допустим халатного отношения. В городе возводятся грандиозные здания, которые станут передовыми архитектурными образцами. Их строительство ведется высокими темпами. И самое главное, мы будем всё тщательно контролировать, так как это делается для удобства обычных жителей», — отметил аким области.

Стоит отметить, в этом году в административно-деловом центре города Туркестан планируется сдать в эксплуатацию современные многоэтажные дома с прилегающими зданиями и паркингом. В соответствии с указаниями главы региона, фасады многоквартирных домов полностью облицуют светлым травертином и белым мрамором.

Напомним, за счет государственного бюджета в административно-деловом центре ведется строительство 7-ми, 9-ти и 12-ти этажных 89 жилых домов на 5600 квартир. По итогам года ожидается ввести в эксплуатацию 24 7-этажных жилых домов на 1452 квартиры. Очередникам, социально-уязвимым слоям населения и многодетным семьям государство предоставит 450 квартир, и более 1000 кредитных квартир государственным служащим.