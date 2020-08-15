Согласно постановлению главного санитарного врача на территории Туркестанской области действует карантинный режим, за нарушение которого предусмотрено привлечение к административной ответственности.

Главной же целью ограничительных мер является недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения. Но некоторые несознательные граждане нарушают требования карантина, зачастую рискуя своим здоровьем и здоровьем детей.

В Байдибекском районе мобильными группами в составе полицейских, представителей СЭС, акимата и других заинтересованных органов были проведены очередные рейдовые мероприятия. В результате стражи порядка выявили 40 нарушений по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Среди них, несоблюдение продавцами ограничительных мер и расстояния между посетителями, отсутствие термометров, нарушение масочного режима гражданами и других санитарно-эпидемиологических норм.

Кроме того, по статье 364 КоАП РК «Нарушение правил общего водопользования» полицейскими привлечены 226 граждан, нарушившие требования карантина при купании в реках и водоемах, отсутствие масок и не соблюдение социальной дистанции. По всем фактам собранные материалы направлены в соответствующие органы для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области убедительно граждан воздержаться от проведения свадеб и других массовых мероприятий, не купаться в неположенных местах, не нарушать масочный режим и соблюдать дистанцию.