74 жителя Жетысайского, Мактааральского и Шардаринского районов Туркестанской области, надеявшихся получить легкие деньги, оказались потерпевшими.

Сейчас в Жетысайском райотделе полиции создана опергруппа. В качестве подозреваемого задержан житель г. Шымкента. У него было два подельника из Мактааральского района. Ведется досудебное расследование. Подозреваемые под стражей.

Кайрат ДАЛБЕКОВ, руководитель ДП Туркестанской области: Дело было зарегистрировано по части третьей статьи 217 «Создание финансовой пирамиды и руководство ею». В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, изъяты документы, компьютеры и прочие материалы. Мы считаем, что пострадавших на самом деле больше Сейчас устанавливается сумма ущерба.