На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации противоэпидемических мероприятий.

Министр здравоохранения А. Цой доложил о том, что ежесуточный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции не превышает 1,2%, каждый день регистрируется снижение количества случаев. Выздоровевших на данный момент 69,4% от всех заразившихся, оставшиеся получают необходимое лечение. Загруженность стационаров снизилась до 36%.

Показатели репродуктивности инфекции за неделю ниже 1 фиксируются в Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Павлодарской областях, городах Нур-Султан, Шымкент и Алматы. В то же время репродуктивное число инфекции выше 1 сохраняется в Костанайской и Акмолинской областях. Глава Правительства поручил акимам указанных регионов усилить противоэпидемические мероприятия.

«Надо продолжать интенсивную работу по лечению заболевших граждан и снижению распространения вируса, в том числе разъяснительную кампанию о необходимости соблюдения гражданами санитарных норм и карантинных требований», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что мировая статистика показывает новый рост числа заболевших в 126 странах, в связи с чем надо быть готовыми к возможной новой волне осенью и для ее предотвращения соблюдать все установленные требования и реализовать комплекс запланированных мер.