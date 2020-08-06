В центральной больнице Ордабасинского районна нет пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией.

Сейчас инфекционное отделение пустует. Последний пролеченный пациент полностью выздоровел от этой болезни и был выписан.

Представители республиканского общественного контроля во главе с депутатом Мажилиса Парламента РК Нуржаном Альтаевым побывали в районной больнице и стали свидетелями столь радостного события. Кроме того, члены делегации ознакомились с текущей ситуацией во многих аптеках и больницах Туркестанской области, а также с условиями труда медицинских работников и выслушали их предложения.

В целом, Ордабасинская центральная районная больница обслуживает 120 тыс. человек. Отметим, с начала эпидемии в районе было зарегистрировано 158 больных коронавирусной инфекцией, к сожалению, два человека умерли.

В настоящее время все пациенты выписаны. Снизились и показатели заболеваемости пневмонией, на 40 мест сократилось число койко-мест в провизорном госпитале. На текущий день 21 пациент получают лечение от пневмонии. Один из них — Мырзабай Онлабек, которому за 80. Пожилой мужчина, поступил в больницу в критическом состоянии, на сегодня его состояние значительно улучшилось. Пациент благодарен врачам за оказанную медицинскую помощь и профессионализм.

Районная больница оснащена 9 аппаратами искусственной вентиляции легких, развернуто более 70 койко-мест. Здесь также функционирует отдельный центр доставки кислородных баллонов. В больнице создан достаточный запас лекарств. А 17 мобильных групп пролечили около 1 тысячи больных на дому.

Вместе с тем, посетив инфекционное и провизорское отделения больницы, представители общественного контроля также ознакомились с работой скорой помощи и местной лаборатории. Представители посетили Туркестанскую центральную городскую больницу.

Напомним, ранее её члены уже побывали в Уральске, Талдыкоргане, Алматинской области и Шымкенте. Главная цель общественников – контроль за состоянием медицинских организаций, стабильностью цен в аптеках и поддержка медицинских работников.