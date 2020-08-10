Полицейские Туркестанской области задержали мошенника, обманувшего сельчан с трудоустройством

В Сарыагашский РОП с заявлением обратились местные жители, ставшие жертвами мошенничества. Потерпевшие сообщили, что некий мужчина обещал их трудоустроить и обманным путем выманил у одного 250 тысяч, у второго — 400 тысяч, а у третьего 700 тысяч тенге. Однако, до сегодняшнего дня ни обещанного трудоустройства, ни денег они не дождались. Общая сумма ущерба, нанесения потерпевшим, составила свыше одного миллиона тенге.

Стражи порядка зарегистрировали данный факт в ЕРДР Сарыагашского РОП по статье 190 УК РК «мошенничество».

С целью задержания афериста полицейские провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали в качестве подозреваемого одного из жителей района. Как выяснилось мошенником оказался безработный местный житель, которого доставили в отдел полиции. Мужчина находится под арестом.

В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняется все обстоятельства дела и устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть бдительными и не доверять малознакомым людям. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость к разного рода аферистам, предлагающих сомнительную помощь в получении кредита или другой социально-материальной помощи, а также обещающих трудоустройство за деньги. Если же вы, стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.