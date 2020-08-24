Спасатели оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС г.Шымкент в очередной раз провели поисково-спасательную операцию в Шардаринском районе Туркестанской области.

Сообщение об утонувшем ребенке поступило 24 августа в 10-25. На расстоянии 1 км от поселка Левый берег в Кызылкумском магистральном канале 5 спасателей Шардаринского спасательного поста оперативно-спасательного отряда начали поиски ребенка 2014 года рождения, который по предварительным данным в 09-20 при выпасе скота по неосторожности упал с моста высотой 3 метра (без ограждения) и утонул, передает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

Ширина магистрального канала составляет 50 м, глубина 2,5 м.

Мальчик там находился вместе с другом 2011 года рождения, увидев, что мальчик тонет, прыгнул вслед за ним, чтобы спасти. Но, не справившись с силами, он тоже начал тонуть, очевидцы, находившиеся рядом, вовремя спасли подростка. Сейчас он госпитализирован, состояние средней тяжести.

Спасатели Шардаринского спасательного поста в результате проведенных работ нашли тело утонувшего мальчика, который был в одежде и извлекли из воды.

В поиске также были задействованы сотрудники ДЧС Туркестанской области, районного отдела полиции и местные жители. Всего было задействовано 34 человека.

Всего с начала купального сезона спасатели ДЧС г.Шымкент совершили 34 выезда на поисково-спасательные работы в Туркестанской области. Всего было извлечено тела 28 утонувших, из них 8 детей, спасен 1 мальчик.