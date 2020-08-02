В Шымкенте 02.08.2020 года в 11: 07 часов на территории ТОО «Визит», расположенного по улице Толеби Аль-Фарабийского района произошел пожар.

Опубликовано Антоном Семеновым Суббота, 1 августа 2020 г.

Прибывшие первые пожарные подразделения выясняли, что горит склад, общей площадью около 2000 кв. м. и пристроенный к нему навес, в котором находится сырье для изготовления пластиковых бутылок, сообщает Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент.

По предварительным данным площадь пожара составила около 800 кв. м. По классу сложности по вызову №2 задействовано 21 единица техники и 89 сотрудников. Дополнительно сведения будут переданы.