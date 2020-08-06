Шымкентские бойцы Нацгвардии по горячим следам нашли потерявшегося ребенка, передает Otyrar.KZ.

Во время несения службы по охране общественного порядка к гвардейцам с просьбой о помощи обратилась жительница Шымкента, которая сообщила о пропаже ее 5-летнего сына.

На поиски ребенка было задействовано 5 войсковых нарядов несущие службу в микрорайоне Нурсат.

В ходе поисков были осмотрены все дворы, скверы, подвалы.

Через 40 минут примерно в 22.20 часов после обращения женщины ребенок подходящий под описание был замечен в одном из дворов не далеко от кафе «Мадлен».

После опроса малыша выяснилось, что это Багдаулет и он играя с друзьями у себя во дворе, не заметил как далеко ушел и потерялся.

Дежурный по войсковым нарядам принял меры по доставке ребенка домой и был передан маме.

«Заметив пропажу сына, я была в отчаянии и не знала что делать. Я искренне благодарна нашим гвардейцам, которые откликнулись и пришли на помощь. Своими быстрыми и решительными действиями вернули мне моего сына», — говорит Альмира Тунбаева.

Мамой ребенка было направлено благодарственное письмо в адрес командования воинской части 6506, где выразила огромную благодарность войсковому наряду за помощь.

За проявленную бдительность, умелые действия при несении боевой службы по охране общественного порядка войсковой наряд поощрен правами командира части.