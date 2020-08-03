Несмотря на большую высоту моста и полученные травмы мужчина оказался жив.

Трагический случай произошел 2 августа в полночь. На пульт 103 скорой помощи позвонил очевидец происшествия. Он и сообщил о том, что на проезжей части у парка Независимости лежит человек на асфальте.

Прибывшим полицейским очевидец сообщил, что сначала услышал глухой звук удара, а подойдя ближе, увидел мужчину 25-30 лет.

Прибывшие медики госпитализировали мужчину с тяжелыми травмами в больницу. Что послужило причиной: сведение счета с жизнью или кто- то, возможно, помог ему упасть, выясняют полицейские. Несмотря на большую высоту моста и полученные травмы мужчина оказался жив и находится в реанимационном отделении первой городской больницы Шымкента.