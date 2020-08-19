Об этом сообщил во время своего прямого эфира в Instagram первый заместитель акима города Шынгыс Мукан.

«На сегодняшний день фактов заражения детей вирусом Кавасаки в Шымкенте не выявлено», — заявил спикер.

Представитель Минздрава Багдат Коджахметов сообщил, что синдром Кавасаки — последствие тяжелой формы протекания коронавирусной инфекции у детей и подростков. Сейчас в Казахстане такой синдром выявлен у 11 детей. Трое маленьких пациентов уже выписаны из больниц.

Заболевание характеризуется лихорадкой, изменениями слизистых оболочек, кожи, поражением коронарных и других артерий с возможным образованием тромбов.

Как пообещал Ш. Мукан, в ближайшие дни по поводу синдрома Кавасаки будет организован прямой эфир с представителями городской детской больницы.

«За время пандемии у нас летальных случаев, когда дети умирали от коронавируса, не было. Всех детей, которые даже заболели, мы вылечили», — заверил Тимирхан Варзилов, и.о.руководителя управления здравоохранения г.Шымкента.

Напомним, что в Казахстане с начала пандемии инфекция добралась до двух тысяч детей. Кроме того, у трех маленьких пациентов, развился синдром Кавасаки — остро протекающее системное заболевание, характеризующееся преимущественно поражением средних и мелких артерий. С начала года зарегистрировано всего три таких случая – в Нур-Султане, Алматы и Петропавловске.