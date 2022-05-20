Депутаты требуют решить наболевшие вопросы детей страдающих эпилепсией

Срок для замакима. В ходе очередной сессии городского маслихата депутат от партии «AMANAT» Куандык Султангали обратился к замакима Шынгысу Мукану с депутатским запросом.

Народный избранник потребовал поставить наконец, точку в вопросе, который волнует родителей детей страдающих эпилепсией.

Халатность или безграмотность – что именно мешает управлению здравоохранения внести в перечен препарат, который жизненно необходим детям с эпилепсией – таким вопросом задался сегодня депутат Куандык Султангали. В своем запросе ему параллельно пришлось провести мини-ликбез для чиновников.

«На протяжении года родители детей с эпилепсией обращаются с просьбой о выделении их детям препарата для борьбы с эпилепсией САБРЕЛ. Согласно Закону, препараты от эпилепсии, не прошедшие гос регистрацию в Казахстане, можно приобретать по решению местных представительных органов. Для этого местный исполнительный орган включает этот препарат в соответствующий перечень. Во время общественного приема экс-руководитель управления здравоохранения Быкытжан Позылов пообещал решить вопрос в течение двух месяцев. С тех пор прошло 7 месяцев и никакого результата. Их объяснения носят субъективный характер, поскольку в нескольких регионах нашей страны этот препарат бесплатно выдают детям. Так, в Павлодарской области – с апреля, в Алматы – с сентября прошлого года этот препарат выделяется детям бесплатно. А у нас в Шымкенте родители детей, страдающих от эпилепсии, не могут получить эту помощь«, — говорит Куандык Султангали, депутат.

Народный избранник уверен, что во все нормативно-правовые акты можно внести изменения в течение двух месяцев. Однако, он считает что-либо из-за неграмотности, либо из-за невнимательности наших специалистов управления здравоохранения, этот вопрос до сих пор не может найти своего решения.

В своем запросе он попросил замакима Шынгыса Мукана взять этот вопрос под свой личный контроль и с учетом внесения изменений в нормативно-правовые акты вынести его на рассмотрение на следующую сессию. Вторая проблема – прикрепление детей с эпилепсией к поликлиникам.

«В управление без согласия родителей, открепило детей, страдающих эпилепсией от поликлиники №3 и прикрепило к поликлинике «Атамекен». А когда родители везут своих детей в ту поликлинику, там нет соответствующих специалистов. Возвращаются в третью поликлинику, но получают отказ, так как там они не зарегистрированы. Учитывая вышесказанное, прошу Вас взять сферу здравоохранения на особый контроль, решить озвученные вопросы и принять соответствующие меры«, — подытожил депутат.

Народные избранники отметили, что будут контролировать сроки решения этой проблемы.