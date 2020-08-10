В Шымкенте отложено внедрение электронного билетирования, об этом рассказал журналистам заместитель акима Махсут Исахов, передает Otyrar.KZ.

Как пояснили в акимате, сейчас оборудование находится на казахстанско-китайской границе. Предположительный срок внедрения электронной системы билетирования намечен на ноябрь 2020 года.

Махсут Исахов, заместитель акима: «Мы сейчас работаем над качеством подачи услуг общественного транспорта, в каждом автобусе если у пассажира нет маски, ее можно приобрести за 50 тенге, в салон автобуса нельзя заходить без масок, нужно себя беречь. Что касается электронного билетирования, из-за пандемии сейчас оборудование задержалось на границе, но мы этот вопрос решаем. До конца ноября систему электронного билетирования планируем внедрить».

Напомним, ранее планировалось, что переход на электронное билетирование в общественном транспорте будет в августе.

Стоимость проезда в общественном транспорте не изменится, тариф останется прежним — 70 тенге, у кого будет карточка. Однако, с учетом внедрения системы электронного билетирования, придется ввести дифференцированный тариф. У кого не будет карточки для оплаты проезда, будет платить в пределах ста тенге.

Приобрести транспортные карты можно будет в пунктах продаж и пополнения электронных карт. В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог озвучили и стоимость карты — 500 тенге.