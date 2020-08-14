Возле парка Независимости полностью сгорел пассажирский автобус.

«14 августа в 14.54 часов по адресу г. Шымкент, ул. Ерманова, возле «парка Независимости» полностью загорелся автобус №32 марки «Shaolin».

Пожар локализован в 15 часов 05 минут и ликвидирован в 15 часов 10 минут. 10 пассажиров были эвакуированы из салона автобуса собственными силами. Жертв и пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении ДЧС по г. Шымкент.

На место происшествия выехали 4 единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС г. Шымкент.