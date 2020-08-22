Несколько жителей Шымкента обратились в одну из туристических компаний, которая якобы обещала им работу в сфере обслуживания в одной из самых развитых туристических стран мира Арабские Эмираты.

Граждане заплатили деньги до начала пандемии и действительно уехала за границу. Вот только работу так и не нашли. Сегодня они требуют от турагентства возврата денежных средств. Туроператор уверяет что свои обязательства по договору выполнили и не намерены возвращать деньги.

Виктор Калич уже полгода оббивает пороги туристического агентства. Он рассказывает, что поверил обещаниям о высокооплачиваемой работе в сфере обслуживания в ОАЭ. Ему предложили сразу пять вакансий. В начале февраля он вылетел в Аджман. Но вместо работы, Виктор и еще шесть его земляков просидели в съемной квартире почти 2 месяца. Они не только не заработали, но и понесли убытки

Виктор КАЛИЧ, житель г. Шымкент: Я согласился, передал деньги в полном объеме 1200 долларов США и 85 тысяч тенге. 7 человек мы проживали в одной квартире из 2-х комнат. Нам не было предложено ни одной вакансии.

К дверям турфирмы сегодня пришли еще два недовольных клиента, вернувшихся из Эмиратов ни с чем. Они так же планируют вернуть свои деньги.

ГУЛЬЧЕХРА САИДОВА, жительница г. Шымкент: Это не Корея, это Дубай. В течении 28 дней мы найдем тебе работу — гарантирую. Но вакансии мне так и не предложили. Спустя 15 дней, я закатила скандал, чтобы мне предоставили работу. Но, работу так и не нашли.

Представители туристической фирмы уверяют, что согласно договору они оказывают лишь помощь в трудоустройстве. Но устраивать на работу своих клиентов они не обещали.

ЗУХРА АРЗИЕВА, помощник директора ТОО «Табыс-хана»: Он обратился в турфирму 1 февраля, за консультацию услуга составляет 85 тысяч тенге. Что в эту услугу входит? Сразу вам объясняю — там встречают, просто помимо гостиницы, когда он остается лишние дни его встречает мой сын, забирает к себе в квартиру, они там живут, полностью помогает в помощи работы. Все, он полностью остается там. Это услуга 85 тысяч, мы ее отработали.

Представители туристической фирмы настаивают, что выполнили все обязательства. Но, как бы то ни было Виктор с заявлением обратился в правоохранительные органы, чтобы вернуть потраченные деньги и привлечь к ответственности турагентство. В департаменте полиции пообещали в ближайшие дни дать комментарии по этому делу.