В Шымкенте в связи с сокращением количества зараженных инфекционными заболеваниями три провизорных центра временно приостановили свою работу.

Об этом сегодня на брифинге в информационно-коммуникационном центре сообщил представитель управления здравоохранения Даулет Шорабаев.

«В настоящее время начата поэтапная консервация провизорных стационаров. Работы по консервации прежде всего мы начали с провизорных стационаров, открытых на базе учебных заведений. На сегодняшний день временно приостановлены работы в стационаре на 250 мест, который был открыт в политехническом колледже, в стационаре на 300 мест при 52 школе, а также в стационаре на 400 мест при №86 школе», — подытожил представитель управления здравоохранения.

Стационары, временно приостановившие свою работу, откроют лишь при ухудшении эпидемиологической ситуации, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Кроме того, усилена работа по оказанию первичной медико-санитарной помощи. В результате дополнительно создано 211 мобильных бригад, 17 820 больных получили стационарное лечение на дому.