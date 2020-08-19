Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан рассказал шымкентцам о портале для приёма учителей на работу www.hr-process.kz.

“С момента моего прихода в Шымкент, довольно-таки много людей просили устроить на работу в учебные организации города.

Мне говорят: «Вы же сами знаете, что без взятки устроиться на работу очень и очень сложно!»

На самом деле, выросшие на юге, слышат и знают эту историю с самого детства.

Поскольку никого не поймали за руку и в итоге вопросы честности и открытости трудоустройства оставил на совести руководителей.

Насколько я понимаю, каждый руководитель заинтересован в выборе наиболее квалифицированного и конкурентноспособного специалиста, а брать взятки как и их давать — это преступления.

Правоохранительные органы должны тщательно разбираться в каждом конкретном случае.

Чтобы не давать поводов для негативных слухов в сфере образования, аким Шымкента в мой первый же рабочий день поручил ещё более автоматизировать и оцифровать процедуру приёма на работу в школы города. Он держит данный вопрос на строгом контроле.

По поручению акима недавно был запущен портал для приёма на работу www.hr-process.kz.

На этом сайте создают новые вакантные места. Всего Зарегистрировано 137 организаций образования. На сегодняшний день создано 78 вакансий. Подходит ли кандидат или нет, по разным критериям 75% решение выдаёт сам портал, остальное будет решать комиссия. При формировании комиссии предпочтение будет отдаваться независимым и квалифицированным людям.

Назначение директоров школ также регулируется законом. Процедура состоит из семи этапов. Акимат тоже заинтересован в принятии наиболее справедливого и открытого решения.

Чтобы устроиться на работу, не нужно идти на нарушение закона.

Если есть факты и данные, я готов внимательно изучить такую ​​информацию и передать её в соответствующие органы.

К сожалению, сколько бы усилий мы бы не прикладывали, и не внедряли бы современные технологии, всё равно остаётся какой-то процент человеческого фактора.

Каждый человек должен понимать, что сегодняшняя коррупция – это плохое будущее для их детей. И не искать различных лазеек.

Вместе с тем есть и те, которые говорят, что если даже останусь без работы, то всё равно взятку не дам. По мере увеличения числа таких сознательных граждан, пробелы в образовании и других областях будут постепенно решаться. Если никто не дает, то никто и не получает.

Поэтому призываю тех, кто хочет устроиться в учебные заведения, поступать исключительно в рамках закона, никому ничего не отдавая.

Если кто-то что-то просит, дайте мне знать (мой рабочий номер WhatsApp +77007007091)”.