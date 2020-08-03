Жители микрорайона «Ынтымак-2» Абайского района до сих пор вынуждены покупать питьевую воду.

400 литров воды на одну семью, которые обходятся в 15 тысяч тенге, едва хватает на неделю, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Разработана проектно-сметная документация проведения водопровода в микрорайоне «Ынтымак-2», из городской казны выделено 50 млн тенге. Водопроводные сети проведены к 10 улицам. На объекте задействовано ТОО «Ахмет». Гарантийный срок на выполненные работы – пять лет.

«Эта проблема будет решена до второго полугодия 2021 года. 3500 домов будут обеспечены качественной питьевой водой», — говорит заместитель акима Абайского района Нурлан Тлеш.

Работы в микрорайоне начались в мае. Подрядчик намерен увеличить численность рабочих и сдать объект раньше намеченного срока.