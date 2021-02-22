В Шымкенте жители нового микрорайона Ынтымак жалуются на отсутствие благ цивилизации.

Там до сих пор нет питьевой воды и дорог. За знаниями школьникам приходится идти пешком почти десять километров. Горожане, уставшие ждать, сегодня вновь попытались достучаться до властей.

Микрорайон Ынтымак активно начали застраивать 10 лет назад. Но до сих пор он больше напоминает отдаленную глубинку, чем мегаполис. Здесь нет дорог, питьевой воды, испытывают жители и проблемы с газоснабжением.

«Мы в городе живем и даже незаметно это. Воду таскаем в бутылках, флягах. К тому же она не чистая, но пьем, что делать», — говорит Ерлан АХМЕТЖАН, житель г.Шымкента.

Даже за знаниями школьники вынуждены идти почти десять километров. Столько до ближайшей школы. Транспорт здесь ходит плохо, жалуются люди. Особенно проблематично в зимнее время.

«Когда дождь идет тут грязь везде. Одежда, обувь – всё пачкается. Нам в школу очень сложно добираться», — жалуется Жаудыр ЕРМЕКБАЙ, жительница г.Шымкента

У горожан есть единственная дорога к трассе. Пройти ее, как преодолеть полосу препятствий. Но даже и этой дороги люди могут лишиться. Земля находится в частной собственности. В ближайшее время хозяин планирует начать строительство.

«Два гектара земли мы разделили на шесть частей между собственниками. Мне эта часть досталась. Я дорогу хотел закрыть, но просят оставить», — говорит Абдыкадыр ЖОРАЕВ, житель г.Шымкента

На этот раз пыльное бездорожье испытали на себе и сотрудники акимата. Они приехали в микрорайон, чтобы решать проблемы.

«Деньги из бюджета выделены – 1,9 миллиардов тенге. В этом году будем проводить работы в микрорайоне Ынтымак, Ынтымак -2 западная сторона. Решится проблема с водоснабжением, газ – этот проект переходящий на следующий год», — говорит Бухарбай ПАРМАНОВ, аким Абайского района г.Шымкента

В акимате заверяют: ждать благ цивилизации горожанам придется не долго. В первую очередь решат проблему с водой. Пообещали чиновники также организовать специальный автобус для школы.

Екатерина Попкова