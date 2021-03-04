Аким города Шымкент Мурат Айтенов посетил микрорайон «Ынтымак», где встретился с жителями.

Несколько дней назад житель данного микрорайона, который был на онлайн приеме у акима, пожаловался на то, что в районе нет питьевой воды, качественных дорог, не решен вопрос общественного транспорта и интернета, а также попросил построить школу.

Для решения данных вопросов аким города совместно со специалистами соответствующих отраслей посетил микрорайон «Ынтымак», где рассмотрел пути решения инфраструктурных проблем, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В ходе посещения руководитель городского управления энергетики и коммунального хозяйства Боранбай Болатбеков отметил, что в августе текущего года жители микрорайона будут полностью обеспечены качественной питьевой водой.

По его словам, управлением энергетики и коммунального хозяйства разработан проект по обеспечению микрорайона «Ынтымак» качественной питьевой водой, строительные работы начнутся в апреле этого года. Объект планируется завершить и сдать в эксплуатацию в августе 2021 года. В результате 600 жилых домов будут обеспечены качественной питьевой водой.

Кроме того, аким поручил председателю правления АО НК СПК «Шымкент» Бауыржану Канкину рассмотреть вопрос строительства школы, а также управлению цифровизации решить проблему охвата интернетом. Помимо этого, Мурат Дуйсенбекович обратил внимание на жалобы жителей в отношении частых краж в районе и поручил построить здесь участковый опорный пункт. Также управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог поручено провести работы по асфальтированию трех улиц.

Городское управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог отметило, что работы по укладке асфальта на данных улицах будут завершены в этом году. Кроме того, после завершения ремонтных работ на улицах, будут внесены изменения в схему автобуса №55, который на сегодняшний день курсирует по данному микрорайону.

Отметив, что создание благоприятной среды для жизни горожан является актуальным вопросом, Мурат Айтенов поручил руководителям ответственных отраслей не снимать с повестки дня данные работы и ежедневно докладывать о проделанной работе.