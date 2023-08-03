Уехать, нельзя остаться: в селе Ынтымак нет элементарных благ

Без благ цивилизации, в страхе вынуждены жить жители села Ынтымак.

Электрические столбы выходят из строя, при малейшем ветре могут упасть, жалуются сельчане. Нуждается в срочной замене и старый трансформатор, который к тому же и не огорожен. Жители уже несколько лет пытаются напомнить местным властям о проблемах, но их будто не хотят замечать.

Анарбай Сыдыков, житель с. Ынтымак;

«Нам 12 месяцев в году страшно жить в этом районе. Если идет небольшой дождь, то столбы шатаются, провода — свисают, а потом разгорается огонь в трансформаторе. Нам очень страшно, могут пострадать и наши дома».

Айнакыз Жандарбаева, жительница с. Ынтымак;

«К нам молодежь приезжает, видит в каких условиях нам приходится жить, собирают вещи и переезжают из села. Смотрите, много домов, которые в селе выставили на продажу. Помимо этого, нас волнует состояние нашей школы».

Отсутствие электричества здесь не единственная проблема. Местные жители недовольны качеством питьевой воды, которая поступает с перебоями. Помимо этого сельчане говорят, что никогда не видели качественную дорогу. Им даже пришлось за свои деньги засыпать улицы гравием.

Жумабай Кулжанов, житель с. Ынтымак:

«Ранее в Темирлан приезжал глава региона. Я пошел к нему на встречу и хотел рассказать ему о проблеме. Но, меня там остановили неизвестные мне люди и сказали, что они сами расскажут о проблемах. Мне не дали сказать ни слова о том, что происходит в селе».

Выслушать недовольных сельчан пришлось сотрудникам районного акимата. Местные чиновники заявили, всё упирается в бюджет. Мол, проблему решить можно, но средств недостаточно.

Аскар Балабиев, заместитель руководителя управления ЖКХ Ордабасинского района;

«Мы планируем закончить строительство трансформатора до 2025 года. После того, как мы обновим линии электропередач мы приступим к асфальтированию улиц.

Проблемы будем решать в зависимости от бюджета. Все проблемы планируем решить до конца 2027 года».

В сентябре обещают уложить асфальт на 3 км. На это из бюджета выделят 41 миллион тенге. Еще за 5 миллионов тенге восстановят гравийное покрытие. Когда решатся другие проблемы села, остаётся лишь догадываться, говорят местные жители.