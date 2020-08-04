Драка межу полицейским и таможенником привела в суд.

Конфликт произошел между полицейским, заступившим на дежурство, и сотрудником комитета национальной безопасности, который шел на работу. Чтобы разобраться во всех деталях в суде были заслушаны свидетели. Один из них – полицейский, который пытался разнять дерущихся. По его словам, сотрудник КНБ оскорбил полицейского. Тот, не выдержав, оставил место службы, чтобы по-своему разобраться с обидчиком. Вот только по неизвестной причине этот момент не попал в камеру полицейского жетона.

Напомним, инцидент произошел в период ЧП. В районе 8:30 утра 20 апреля произошла драка между таможенником и полицейским.