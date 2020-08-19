Ночью на пульт 102 дежурной части УП г. Туркестан поступило сообщение о том, что из офиса одного из охранных агентств похищено огнестрельное оружие.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководством городского управления полиции. Полицейские выяснили, что неизвестные лица проникли в здание, где расположилось охранное агентство, вскрыли сейф и похитили охотничье ружье «Сайга» с патронами.

Кроме того, злоумышленники украли два ноутбука из соседних офисов. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 188 ч.3«кража» и 287 ч.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

С целью задержания подозреваемых в краже оружия и других ценных вещей полицейские г. Туркестан провели подворный обход близлежащих территорий, тщательно проверили место преступления на предмет оставленных следов и камеры видеонаблюдения.

На одной из видеокамер полицейские заметили двух прохожих, которые ночью несли что-то тяжелое в сумке. Благодаря полученной информации, оперативники криминальной полиции продолжили розыскные мероприятия и в течение недели вышли на след воришек.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых в краже. Ими оказались двое молодых людей, жители Отырарского района, которые признались в содеянном. Следствием установлено, что подозреваемые проникли в офис охранного агентства, воспользовавшись отсутствием людей в здании. Затем с помощью подручных средств вскрыли двери и похитили из сейфа огнестрельное оружие, компьютерную технику, сложили все в сумку и скрылись в неизвестном направлении. Похищенное оружие воришки сбыли знакомому, а ноутбуки сдали в ломбард г. Шымкент. Полученные деньги подозреваемые потратили на свои нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Оружие «Сайга», ноутбуки и другие ценные вещи изъяты в качестве вещественных доказательств. Подозреваемые арестованы. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.