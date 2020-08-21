маски с логотипом

В Туркестанской области полицейские раздали маски с логотипом «Нет- наркотикам!», передает Otyrar.KZ.

По инициативе Министерства внутренних дел Республики Казахстан сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области совместно с местной полицейской службой провели акцию с раздачей медицинских масок с логотипом и надписью «Нет наркотикам!».

Стражи порядка подходили к людям на улицах, парках, рынках и в других местах массового скопления людей, где вручали взрослым и детям медицинские маски, разъяснили о важности ношения средств защиты и вреде потребления наркотиков.

Жители области в свою очередь положительно отнеслись к проведению акции и поблагодарили полицейских за оказанное внимание и медицинские маски.

Всего в рамках акции полицейские раздали более двух тысяч масок с антинаркотической символикой. Кроме того, сотрудники полиции призывали граждан к соблюдению карантинного режима, ведению здорового образа жизни и не употреблять наркотики.

Полицейские ДП Туркестанской области еще раз напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и требований карантина, обязательно носить маски и пользоваться антисептикам, не нарушать закон и беречь свое здоровье.

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Опубликовано Түркістаном Облысының Полиция Департаменті Пятница, 21 августа 2020 г.

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