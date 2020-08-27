На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на крышу одной из школ взобрался неизвестный мужчина, передает Otyrar.KZ.
Несмотря на активное неповиновение мужчины, который не хотел спускаться, полицейским удалось снять его с крыши живым и здоровым.
Как выяснилось, местного жителя родственники везли на лечение, однако по дороге он вышел из машины, не послушав братьев.
После чего 34-летний парень залез на крышу близстоящего дома, а затем взобрался на крышу школы.
Опубликовано Түркістаном Облысының Полиция Департаменті Четверг, 27 августа 2020 г.