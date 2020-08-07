На сегодня аграрии района успели собрать 535 тонн продукции.

А в сентябре начнется массовый сбор осеннего урожая. По мнению специалистов, в этом году будет собрано 30 тыс тонн яблок. И волне возможно урожай достигнет рекордных показателей. В прошлом году в связи с неблагоприятными погодными условиями объем продукции составил 20 тыс. тонн, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В соответствии с концепцией развития района на 2020-2025 годы предусматривается повышение производительности яблок, ставших брендом Тюлькубаса. В связи с этим планируется увеличение площади яблоневых садов на 760 га, общая площадь составит 3355 га.

В этом направлении по инициативе акимата района проводятся системные мероприятия. К примеру, если до конца года в соответствии с планом на 100 га должны быть высажены яблоневые саженцы, на сегодня уже освоено 75 гектаров.