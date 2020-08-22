Полицейские Туркестанской области раскрыли кражу и растрату чужого имущества

В дежурную часть Тюлькубасского РОП поступило заявление от руководства одной из строительных фирм о том, что у них похитили 8 железобетонных лотков. После получения сообщения полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Как выяснилось, один из работников данной фирмы, незаконно присвоил железобетонные лотки, которые затем продал местному жителю по 5 тысяч тенге каждый. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 120 тысяч тенге.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества». Подозреваемый находится под подпиской.

В Тюлькубасский РОП с аналогичным заявлением обратился еще один местный житель. По словам потерпевшего, он заметил выходящего с его двора соседа, который похитил у него водяной насос и разный металлом. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

С целью раскрытия преступления тюлькубасские стражи порядка провели необходимые мероприятия. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый, сосед потерпевшего, который полностью признался в содеянном.

Подозреваемый находится под подпиской. В настоящее время проводится досудебное расследование.