Полицейские Туркестанской области задержали водителей, пытавшихся подкупить стражей порядка.

На трассе Шымкент-Самара сотрудники Управления собственной безопасности ДП Туркестанской области задержали водителя автомашины «Камаз», который пытался дать взятку полицейским за непривлечение его к административной ответственности. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны патрульных полицейских о противоправных действиях, которые рассматриваются как «дача взятки», нарушитель передал взятку. Этот факт зафиксировали видеожетоны полицейских.

Мужчина полностью признался в содеянном. Кроме того, в отношении водителя составили административный протокол по двум статьям КоАП РК: 590 ч. 9 «Управления транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр» и 602 ч.1 «Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами».

В тот же день в Сарыагашском районе сотрудники УСБ задержали ещё одного подозреваемого в даче взятки стражам порядка за непривлечение за ряд нарушений ПДД. Водитель автомашины «Ваз», житель Сарыагашского района, будучи уведомленным со стороны полицейских об уголовной ответственности за свои действия, передал сотрудникам батальона патрульной полиции деньги.

Данные противозаконные деяния водителя «ВАЗ» также зафиксировали видеожетоны стражей порядка. Нарушитель полностью признал свою вину, в отношении него составили протоколы об административных правонарушениях по трем статьям КоАП РК: » 230 ч.2 «Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании», 593 ч.2 «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения и 612 ч.2 «Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления

В настоящее время в отношении двух водителей проводится досудебное расследование в соответствии со статье 367 ч. 1 УК РК «Дача взятки».