На территории Туркестанской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», в том числе и в областном центре г. Туркестан.

За три дня ОПМ «Безопасная дорога» полицейские г. Туркестан выявили 562 административных правонарушений, в том числе свыше 480 нарушений правил дорожного движения. Стражи порядка задержали 4 нетрезвых водителя и более 30 нарушителей, управлявших автотранспортом без документов.

Также к адмответственности привлекли 108 водителей за неиспользование ремней безопасности, 17 за пользование сотовыми телефонами при управлении авто и 17 водителей за тонировку стекол. 52 автолюбителя привлечены за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, 10 за нарушение правил проезда перекрестков, 43 за нарушение водителями правил пользования внешними световыми приборами и 48 за создание препятствий для движения транспортных средств. В отношении более 20 горожан составлены административные протокола за нарушение правил движения пешеходами.

Кроме того, в рамках ОПМ «Безопасная дорога» по линии «нулевой терпимости» стражами порядка выявлено более 30 фактов мелкого хулиганства, 11 фактов торговли в неустановленных местах, 6 случаев нахождения в общественном месте в нетрезвом виде, а также 8 человек оштрафованы за курение в неположенном месте.

В свою очередь, полицейские г. Туркестан в целях предупреждения дорожно- транспортных происшествий, обеспечения безопасности участников дорожного движения, общественного порядка и требований карантинного режима раздали участникам дорожного движения памятки о соблюдении ПДД, медицинские маски, а также провели разъяснительные беседы важности соблюдения дорожной безопасности и требований карантина.