За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 872 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 428 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 174 / 78
город Алматы — 151 / 73
город Шымкент — 24 / 13
Акмолинская область — 39 / 22
Актюбинская область — 10 / 5
Алматинская область — 23 / 16
Атырауская область — 41 / 35
Восточно-Казахстанская область — 78 / 30
Жамбылская область — 30 / 18
Западно-Казахстанская область — 55 / 24
Карагандинская область — 90 / 27
Костанайская область — 30 / 13
Кызылординская область — 6 / 6
Мангистауская область — 29 / 24
Павлодарская область — 26 / 15
Северо-Казахстанская область — 40 / 11
Туркестанская область — 26 / 18
Всего в стране выявлен 98701 заболевший.