За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 691 заболевший коронавирусной инфекцией.

Из них 377 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 143 / 105

город Алматы — 97 / 75

город Шымкент — 7 / 1

Акмолинская область — 50 / 27

Актюбинская область — 16 / 6

Алматинская область — 22 / 15

Атырауская область — 21 / 18

Восточно-Казахстанская область — 75 / 26

Жамбылская область — 19 / 16

Западно-Казахстанская область — 45 / 20

Карагандинская область — 66 / 9

Костанайская область — 29 / 17

Кызылординская область — 9 / 6

Мангистауская область — 15 / 11

Павлодарская область — 26 / 8

Северо-Казахстанская область — 35 / 10

Туркестанская область — 16 / 7

Всего в стране выявлено 100855 заболевших.