За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 439 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 180 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

город Нур-Султан — 29 / 0

город Алматы — 52 / 14

город Шымкент — 9 / 5

Акмолинская область — 14 / 8

Актюбинская область — 14 / 9

Алматинская область — 17 / 10

Атырауская область — 17 / 15

Восточно-Казахстанская область — 85 / 25

Жамбылская область — 14 / 6

Западно-Казахстанская область — 26 / 15

Карагандинская область — 39 / 19

Костанайская область — 25 / 3

Кызылординская область — 5 / 4

Мангистауская область — 15 / 14

Павлодарская область — 35 / 18

Северо-Казахстанская область — 28 / 7

Туркестанская область — 15 / 8

Всего в стране выявлено 102287 заболевших.