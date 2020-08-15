За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 439 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 180 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
город Нур-Султан — 29 / 0
город Алматы — 52 / 14
город Шымкент — 9 / 5
Акмолинская область — 14 / 8
Актюбинская область — 14 / 9
Алматинская область — 17 / 10
Атырауская область — 17 / 15
Восточно-Казахстанская область — 85 / 25
Жамбылская область — 14 / 6
Западно-Казахстанская область — 26 / 15
Карагандинская область — 39 / 19
Костанайская область — 25 / 3
Кызылординская область — 5 / 4
Мангистауская область — 15 / 14
Павлодарская область — 35 / 18
Северо-Казахстанская область — 28 / 7
Туркестанская область — 15 / 8
Всего в стране выявлено 102287 заболевших.