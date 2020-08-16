За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 213 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 63 / 32

город Алматы — 32 / 12

город Шымкент — 3 / 1

Акмолинская область — 26 / 15

Актюбинская область — 8 / 4

Алматинская область — 19 / 14

Атырауская область — 17 / 12

Восточно-Казахстанская область — 60 / 27

Жамбылская область — 12 / 5

Западно-Казахстанская область — 29 / 17

Карагандинская область — 37 / 21

Костанайская область — 21 / 16

Мангистауская область — 14 / 13

Павлодарская область — 18 / 4

Северо-Казахстанская область — 26 / 7

Туркестанская область — 24 / 13

Всего в стране выявлено 102696 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 971 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 5 летальных исходов.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18465, летальных случаев — 216.