За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 409 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 213 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 63 / 32
город Алматы — 32 / 12
город Шымкент — 3 / 1
Акмолинская область — 26 / 15
Актюбинская область — 8 / 4
Алматинская область — 19 / 14
Атырауская область — 17 / 12
Восточно-Казахстанская область — 60 / 27
Жамбылская область — 12 / 5
Западно-Казахстанская область — 29 / 17
Карагандинская область — 37 / 21
Костанайская область — 21 / 16
Мангистауская область — 14 / 13
Павлодарская область — 18 / 4
Северо-Казахстанская область — 26 / 7
Туркестанская область — 24 / 13
Всего в стране выявлено 102696 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 971 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 5 летальных исходов.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 18465, летальных случаев — 216.