За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1226 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 557 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 229 / 98

город Алматы — 206 / 128

город Шымкент — 54 / 8

Акмолинская область — 59 / 33

Актюбинская область — 11 / 11

Алматинская область — 31 / 19

Атырауская область — 31 / 22

Восточно-Казахстанская область — 135 / 45

Жамбылская область — 46 / 21

Западно-Казахстанская область — 71 / 41

Карагандинская область — 95 / 27

Костанайская область — 59 / 20

Кызылординская область — 35 / 24

Мангистауская область — 21 / 8

Павлодарская область — 53 / 23

Северо-Казахстанская область — 65 / 14

Туркестанская область — 25 / 15

Всего в стране выявлено 91 593 заболевших.