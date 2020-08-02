За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1226 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 557 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 229 / 98
город Алматы — 206 / 128
город Шымкент — 54 / 8
Акмолинская область — 59 / 33
Актюбинская область — 11 / 11
Алматинская область — 31 / 19
Атырауская область — 31 / 22
Восточно-Казахстанская область — 135 / 45
Жамбылская область — 46 / 21
Западно-Казахстанская область — 71 / 41
Карагандинская область — 95 / 27
Костанайская область — 59 / 20
Кызылординская область — 35 / 24
Мангистауская область — 21 / 8
Павлодарская область — 53 / 23
Северо-Казахстанская область — 65 / 14
Туркестанская область — 25 / 15
Всего в стране выявлено 91 593 заболевших.