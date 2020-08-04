За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1158 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 555 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 220 / 108

город Алматы — 178 / 96

город Шымкент — 31 / 26

Акмолинская область — 56 / 34

Актюбинская область — 5 / 0

Алматинская область — 52 / 29

Атырауская область — 35 / 22

Восточно-Казахстанская область — 124 / 46

Жамбылская область — 47 / 12

Западно-Казахстанская область — 61 / 34

Карагандинская область — 90 / 23

Костанайская область — 57 / 42

Кызылординская область — 42 / 28

Мангистауская область — 25 / 18

Павлодарская область — 67 / 27

Северо-Казахстанская область — 51 / 4

Туркестанская область — 17 / 6

Всего в стране выявлено 93 820 заболевших.