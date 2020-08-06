За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 513 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 210 / 93
город Алматы — 180 / 107
город Шымкент — 19 / 13
Акмолинская область — 38 / 19
Актюбинская область — 11 / 1
Алматинская область — 64 / 35
Атырауская область — 46 / 40
Восточно-Казахстанская область — 97 / 39
Жамбылская область — 40 / 26
Западно-Казахстанская область — 53 / 24
Карагандинская область — 87 / 18
Костанайская область — 45 / 18
Кызылординская область — 14 / 4
Мангистауская область — 35 / 32
Павлодарская область — 42 / 13
Северо-Казахстанская область — 49 / 8
Туркестанская область — 30 / 23
Всего в стране выявлено 95 942 заболевших.