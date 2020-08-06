За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1060 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 513 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 210 / 93

город Алматы — 180 / 107

город Шымкент — 19 / 13

Акмолинская область — 38 / 19

Актюбинская область — 11 / 1

Алматинская область — 64 / 35

Атырауская область — 46 / 40

Восточно-Казахстанская область — 97 / 39

Жамбылская область — 40 / 26

Западно-Казахстанская область — 53 / 24

Карагандинская область — 87 / 18

Костанайская область — 45 / 18

Кызылординская область — 14 / 4

Мангистауская область — 35 / 32

Павлодарская область — 42 / 13

Северо-Казахстанская область — 49 / 8

Туркестанская область — 30 / 23

Всего в стране выявлено 95 942 заболевших.