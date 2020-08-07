За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 980 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 502 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 186 / 75
город Алматы — 175 / 111
город Шымкент — 26 / 15
Акмолинская область — 31 / 19
Актюбинская область — 2 / 0
Алматинская область — 46 / 36
Атырауская область — 44 / 41
Восточно-Казахстанская область — 92 / 29
Жамбылская область — 40 / 20
Западно-Казахстанская область — 58 / 22
Карагандинская область — 85 / 35
Костанайская область — 35 / 8
Кызылординская область — 33 / 18
Мангистауская область — 33 / 28
Павлодарская область — 22 / 6
Северо-Казахстанская область — 45 / 22
Туркестанская область — 27 / 17
Всего в стране выявлено 96 922 заболевших.